انتظام جزئى للفصل الدراسى الثانى بسوهاج وغدا بالكامل

سوهاج محمود مقبول

شهدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم السبت، انتظاما جزئيا للعملية التعليمية داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أو بنظام الفترة الممتدة، وذلك بعد أن أنهت المديرية كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.

وتشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للفصل الدراسى الثانى " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما تنطلق غدا الأحد الدراسة بكامل طاقته بكافة مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى سوف يكون اليوم السبت بمدارس الفترتين وأن المديرية تقوم بتنفيذ توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.