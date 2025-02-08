اليوم.. انطلاق قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم السبت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال فبرابر الجارى، اليوم السبت، حيث تبدأ أعمالها بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر تستمر فيها لمدة يومين اليوم السبت وغدا الأحد، ويجرى خلالها إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجاناً.

تنطلق القوافل من الزعفرانة لتصل إلى وحدة الحمروين بمدينة القصير وذلك يوم الاثنين المقبل وتستغرق فيها يومين الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يتم الكشف وصرف العلاج وإجراء التحاليل والنقل إلى المستشفيات وإجراء العمليات إذا لزم الأمر.

ومن القصير إلى أقصى الجنوب حيث تقصد منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت الاربعاء والخميس المقبلين، وتحديدا أيام 12 و13 فبراير الجارى، ومنهما إلى قريتى أبو رماد وادلديت التابعتين لمدينة حلايب وذلك يومى 14 و15 من فبرابر الجارى.

وتعود القوافل من قرى حلايب إلى مدينة مرسى علم، حيث تصل إلى هناك يومى 16 و17 من فبراير الجارى، وتجرى الكشف الطبى فيها على أهالى قرى ابو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتختتم أعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل إلى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لإجراء الكشف الطبى يومى 18 و19 الجارى.