العيد القومى لمحافظة الدقهلية.. ذكرى انتصار أهالى المنصورة على الصليبيين

الدقهلية شريف الديب

تحتفل محافظة الدقهلية بعيدها القومي سنويًا في 8 فبراير، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى انتصار أهالي المنصورة على الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا عام 1250م، ويعد هذا اليوم رمزًا للفخر والمقاومة الوطنية، حيث نجح أهالي الدقهلية في أسر لويس التاسع، وتم احتجازه في دار ابن لقمان بالمنصورة قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل فدية.

تتضمن احتفالات العيد القومي للدقهلية العديد من الفعاليات والأنشطة التي تُقام في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ومن أبرزها:

1. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء تكريمًا لتضحيات أبناء المحافظة.

2. عروض فنية وثقافية تقدمها فرق الفنون الشعبية والموسيقية في قصر ثقافة المنصورة وغيرها من المراكز الثقافية.

3. مسيرات طلابية ورياضية بمشاركة المدارس والجامعات، تعبيرًا عن روح الانتماء والفخر بالمحافظة.

4. افتتاح مشروعات تنموية في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية، تحت إشراف المحافظ وكبار المسئولين.

5. عروض رياضية وكشفية في الساحات العامة والمراكز الشبابية، بالإضافة إلى سباقات الدراجات والجري.

6. ندوات ولقاءات تاريخية تسلط الضوء على أهمية المعركة التي دارت في المنصورة ودور أهلها في المقاومة.

يمثل العيد القومي للمحافظة مناسبةً لتعزيز روح الوطنية والانتماء، حيث يعكس بطولة الشعب المصري في الدفاع عن أراضيه، كما يساهم في إحياء الذاكرة التاريخية والتعريف بالأحداث التي شكلت ملامح تاريخ الدقهلية، فضلًا عن كونه فرصةً لدفع عجلة التنمية وإبراز الإنجازات التي تحققت خلال العام.

يبقى العيد القومي لمحافظة الدقهلية رمزًا للمجد والبطولة، ويجسد قوة وإرادة المصريين في الدفاع عن وطنهم. وتستمر الاحتفالات سنويًا لتذكير الأجيال الجديدة بأهمية التمسك بالقيم الوطنية والسعي نحو مستقبل أفضل.