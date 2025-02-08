الشرع وعون يزوران الكويت قريبا

إيمان حنا

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزف عون الكويت قريبا ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن اسمه .

وأكدت الصحيفة الكويتية ، أن كلا من الشرع وعون قد أعربا عن رغبتهما لوزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا خلال الزيارة التى قام بها إلى بيروت ودمشق مؤخرا، وأكدا أنهما سيزوران الكويت وسيتم ترتيب هذه الزيارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه ، أوضح الرئيس اللبناني عون أن زيارته للكويت ستكون بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، أما الشرع فقد أبدى اهتمامه بزيارة الكويت فى وقت أقرب.

على صعيد آخر أكد المصدر أنه سيكون هناك تمثيل على مستوى عالٍ لدولة الكويت خلال القمة العربية المزمع عقدها في القاهرة فى 27 فبراير، والتي سيسبقها اجتماع وزاري فى 26 فبراير لوزراء الخارجية العرب .

ونوه بأن الموتمر سيتناول أهم القضايا والتحديات العربية والإقليمية، وأمن واستقرار الدول العربية، ومن أهمها اتخاذ موقف رافض لتهجير الفلسطينين.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعاً وزارياً خليجياً سيعقد في مكة في شهر رمضان المبارك برئاسة دولة الكويت، وأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مدعو لحضور هذا الاجتماع.

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تأكيد مصر لموقفها المعارض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأشارت الوكالة إلى تصريح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه لا يجوز إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة خلال فترة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدرعبدالعاطي مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، مساء /الجمعة/ حيث بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفقا لبيان صادر وزارة الخارجية.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي أنه ينبغي السماح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود ما قبل يونيو 1967، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وشدد عبد العاطي أيضا على إعطاء مصر الأولوية القصوى لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ مراحله الثلاث ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في ​​القطاع.