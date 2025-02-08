التعليم العالي: مصر تحصل على دعم المركز الأفريقي لإنشاء مركز إقليمي للتصنيع الحيوي بشمال أفريقيا

محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن نجاح الملف المصرى المقدم من هيئة الشراء الموحد، ضمن التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA)، فى الحصول على دعم المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ليتم اختيار مصر كمقر للمركز الإقليمى لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا (RCCN) بالشراكة مع دولة المغرب.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن نجاح الملف المصرى يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع التصنيع الدوائي، خاصة فى مجال اللقاحات، وتعزيز البحث العلمى فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتى ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الصحي، ليس فقط محليًا، بل على مستوى القارة الأفريقية، بما يواكب رؤية الدولة فى توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي، الذى تنظمه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية فى إفريقيا، بالتعاون مع التحالف العالمى للقاحات (Gavi) والمركز الإقليمى لتصنيع اللقاحات (RVMC)، واستضافته الهيئة المصرية للشراء الموحد فى القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025.

يضم التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA) ست جهات رئيسية، وهى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة الدواء المصرية، وكلية الصيدلة - جامعة عين شمس، وكلية الصيدلة - جامعة القاهرة، بالإضافة إلى المصنعين أعضاء التحالف، وهم فاكسيرا، بيوجينيرك فارما، مدينة اللقاحات المصرية، جينفاكس، وإيفا فارما. وقد تقدم التحالف بهذا الملف فى إطار استراتيجية رفع القدرات المحلية والإقليمية لتنمية القوى العاملة فى مجال التصنيع الحيوي، وتعزيز التكامل الصناعى بين الدول الأفريقية فى هذا المجال الحيوي.

يعد نجاح مصر فى استضافة المركز الإقليمى لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لشمال إفريقيا خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات وتعزيز القدرات التصنيعية الحيوية فى القارة. كما يعكس تضافر الجهود الوطنية والإقليمية فى مواجهة التحديات الصحية العالمية، ويؤكد دور مصر الريادى فى دعم الأمن الصحى الأفريقى من خلال تطوير التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية المتقدمة.

شهد الإعلان الرسمى عن نجاح الملف المصرى حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين، من بينهم الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى للقاحات، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فى الاتحاد الأفريقى والحكومة المصرية المختصين بقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وصانعى السياسات، ومصنعى اللقاحات فى القارة، والسلطات التنظيمية، والشركاء الدوليين.