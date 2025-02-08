الاتحاد الأوروبى: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبنانى ولحكومته الجديدة

إيمان حنا

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعم الاتحاد الثابت للشعب اللبناني وللحكومة الجديدة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ومن جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم الاتحاد، للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وكتبت ساندرا دو وال عبر حسابها الرسمى على منصة "اكس"، اليوم السبت قائلة:" نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة.

وأعربت دو وال، عن ترحيبها بالتزام سلام ببرنامج إصلاحي، قائلة :"الإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان، سنستمر في دعمه، ونعتمد على جميع المسؤولين ليس فقط لاعتماد هذه الإصلاحات، بل أيضاً لتنفيذها".