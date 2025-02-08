اليوم السابع
Ads
السبت، 08 فبراير 2025 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبنانى ولحكومته الجديدة

السبت، 08 فبراير 2025 06:38 م
الاتحاد الأوروبى: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبنانى ولحكومته الجديدة كايا كالاس
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعم الاتحاد الثابت للشعب اللبناني وللحكومة الجديدة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ومن جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم الاتحاد، للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وكتبت ساندرا دو وال عبر حسابها الرسمى على منصة "اكس"، اليوم السبت قائلة:" نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة.

وأعربت  دو وال، عن ترحيبها بالتزام سلام ببرنامج إصلاحي، قائلة :"الإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان، سنستمر في دعمه، ونعتمد على جميع المسؤولين ليس فقط لاعتماد هذه الإصلاحات، بل أيضاً لتنفيذها".

 







مشاركة

لبنان

نواف سلام

اعلان حكومة لبنان الجديدة






الرجوع الى أعلى الصفحة