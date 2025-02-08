إحالة 60 طبيبا و21 صيدليا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفيات سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إحالة 60 طبيب و47 ممرضه و21 صيدلى إلى التحقيق لعدم انتظامهم وتغيبهم عن العمل وذلك أثناء المرور على مستشفيات سوهاج العام وطهطا العام و طما المركزي و أخميم المركزي .



و أوضح أيضاً انه تم إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق ، مشدداً على الإنضباط الإداري داخل المستشفى ، كما انه في أول ايام من التشغيل التجريبي لمستشفى طما المركزي تلاحظ انتظام الخدمات الطبية بالعيادات وسط اقبال كبير من المواطنين لتلقي الخدمات الصحية .



وفي السياق أكد "دويدار" ان فرق المرور الميداني مستمرة في عملها بجميع المستشفيات لمعالجة أى سلبيات ومعوقات لضمان الحصول على خدمة طبية متميزة للمرضى، والاطمئنان إلي جودة تلك الخدمات وانتظام الكوادر الطبية والفنية والإدارية.

