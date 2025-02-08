أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على "الجنائية الدولية" ويدعو لاحترام عملها

مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا خلال الـ4 سنوات المقبلة.. تفاصيل

النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى

وزارة النقل تطلب مهندسين للعمل فى المترو والمونوريل

الأزهر يُدين الهجوم الإرهابى بأوريبرو فى السويد.. ويطالب بحماية اللاجئين

وزير الأوقاف يفتتح كُتَّاب الشيخ أحمد نعينع بالشروق ويؤكد: الكتاتيب منارات للعلم

140 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية بالخارج بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه.. تفاصيل

غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة.. وبدء فرز الأصوات

كلية التربية الفنية حلوان تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

2305 فرص عمل بشركة مقاولات بالخارج بمرتبات تصل إلى 72 ألف جنيه.. تفاصيل

الصحة تعلن تميز طاقم جراحة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة في إنقاذ المرضى

وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة

وزير الرى: خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع

رابط التظلم على نتيجة صفوف النقل 2025 فى الجيزة

قطار تالجو.. اعرف مواعيده وأسعار رحلاته على خطوط السكة الحديد

‫وزارة الرى تعلن المساحات المقررة لمحصول الأرز موسم 2025.. اعرف التفاصيل