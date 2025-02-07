اليوم السابع
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وزير العمل يُعلن عن وظائف لأطباء جلدية وتجميل بدولة عربية بمرتبات 4000 دولار

الجمعة، 07 فبراير 2025 11:44 ص
وزير العمل يُعلن عن وظائف لأطباء جلدية وتجميل بدولة عربية بمرتبات 4000 دولار وزير العمل يُعلن عن وظائف لأطباء جلدية وتجميل
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم على فرص عمل لـ5 أطباء تخصص جلدية وتجميل. 

ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم الأوراق المطلوبة من " c.v "، وشهادات علمية وخبرات وصورة من جواز سفر ساري ، وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام ، على البريد الالكتروني التالي :
labour@labour.gov.eg

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة .

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 5 فرص عمل هي : السن لا يقل عن 35 عام للجنسين، و اجتياز الاختبارات، و خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، و اعتماد جميع الشهادات العلمية... وقالت أن الرواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهرياً..ويوفر المركز الطبي السكن وتذكرة سفر سنوية.

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