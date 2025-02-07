نائب لبنانى: بلادنا تعيش التغيير والتحول السياسى

وكالة



أكد جورج عقيص، النائب في البرلمان اللبناني عن حزب "القوات اللبنانية"، أن "لبنان يعيش حاليًا زمن التغيير"، مشيرًا إلى أن "البداية كانت بانتخاب الرئيس جوزيف عون، وتكليف نواف سلام، وهما يمثلان العنوانين الرئيسيين لهذا التغيير"، ولفت عقيص إلى أن "بقاء الحكومة في تشكيلها الحالي وممارساتها المرتبطة بالزمن الماضي لا يتماشى مع هذه المرحلة الجديدة".



وفي حديثه عن التحولات السياسية في لبنان، شدّد عقيص، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هناك ضرورة لاستيعاب التغيير في جميع المكونات السياسية في لبنان"، مشيرًا إلى أن "حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي، هي جزء من الماضي الذي يجب تجاوزه في المرحلة المقبلة".



كما لفت عقيص إلى أن "بعض القوى السياسية، وتحديداً الثنائي الشيعي، تسعى للحصول على مكاسب خاصة وتسعى لتثبيت قوتها في الحكومة الجديدة"، وهو ما اعتبره عقيص "تحديًا لعملية التغيير المطلوبة". وأضاف أن "الثنائي الشيعي لا يزال يسعى للحفاظ على مصالحه من خلال فرض شروط خاصة في الحكومة الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتسمية الوزراء الشيعة، الأمر الذي يثير القلق في الشارع اللبناني".