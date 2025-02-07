نائب رئيس اتحاد العمال: تصريحات الرئيس السيسي بإعمار غزة تؤكد موقف مصر الثابت

كتبت آية دعبس

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إعادة إعمار القطاع خلال بحثه الأوضاع في غزة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار البدوي، فى بيان، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد على موقف مصر الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وضرورة الإسراع في إعادة إعمار القطاع.

وذكر البدوي أن هذه التصريحات تأتي في ظل جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

ونوه أن الإسراع في إعمار غزة ورفض تهجير سكانها يمثلان أولوية قصوى للمجتمع الدولي، مؤكدا أنه يجب على جميع الأطراف المعنية بذل المزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم وتسهيل دخول مواد البناء وتسريع عملية الإعمار.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بحزم لأي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين وضمان حقهم في العيش بكرامة على أرضهم.