مدينة إسنا تطلق المرحلة الثانية لتدريب وتأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات المرحلة الثانية لتدريب وتأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، برعاية مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي ضمن أنشطة مشروع "أنت تقدر" – النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

ويستهدف هذا المكون تدريب وتأهيل 40 سيدة من قرى مركز إسنا على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، كما سيتم منح 30 سيدة من المتميزات خلال فترة التدريب أصول المشروعات متناهية الصغر لتمكينهم من بدء أعمالهم الخاصة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دورهن في التنمية الاقتصادية المحلية.

وأعربت العديد من السيدات المستفيدات عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذا التدريب، حيث أشدن بجودة المحتوى التدريبي وطرق التنفيذ الاحترافية التي ساعدتهم على اكتساب مهارات حقيقية في مجال التصنيع. كما عبروا عن تقديرهم الكبير لتوفير كافة الخامات والأدوات وماكينات الخياطة اللازمة للتدريب، مما أتاح لهن فرصة التعلم العملي والتطبيق الفعلي لكل خطوة في عملية الإنتاج.

وأوضح محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مشددًا على أهمية التوسع في مثل هذه البرامج لتشمل عددًا أكبر من المستفيدات.

كما أوضح الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، أن هذا البرنامج يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، وأكد على أهمية هذه المبادرات في دعم المرأة وتنميتها اقتصاديًا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تقديم فرص حقيقية لتحقيق الاستقلال المالي للنساء، خاصة في المناطق الريفية.



فعاليات تأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة



تدريب وتأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة



تأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة



تأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة بإسنا



التدريبات والتأهيل على مشروعات الخياطة بإسنا