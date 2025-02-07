محافظ الوادي الجديد يوجه بالتعاقد مع أخصائي مخ وأعصاب بمستشفى الخارجة التخصصي

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمناقشة مقترح وتكاليف التعاقد مع أخصائي جراحة المخ والأعصاب للعمل بمستشفى الخارجة التخصصي على نفقة المحافظة، وإعداد مذكرة بالمعوقات التي تواجه قسم الأورام بالمستشفى لسرعة حلها وكذلك مناقشة مقترح بدراسة استغلال أحد المباني الحكومية المنتقلة إلى المجمع الحكومي المميكن لاستخدامه كمستشفى للتأمين الصحي.

كما وجه المحافظ بتنسيق التضامن الاجتماعي مع الجهات المعنية للإعلان عن مشروع وحدة الكشف المبكر عن مرض السرطان، مع الإعلان عن وسائل للتواصل فور بدء العمل؛ تيسيرًا على المواطنين، وسرعة تنسيق الوحدة المحلية مع الهيئة الهندسية لاستعجال موافقات التصالح في مخالفات البناء التي تم قبولها وتخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات بحي المجاهدين على أن تسهم المحافظة بنصف قيمة الإنشاءات.

كما صرّح محافظ الوادي الجديد، أنّه يجري حاليًا أعمال رفع الكفاءة لوحدتين مملوكتين للمحافظة بالقصر العيني بالقاهرة، بعد الموافقة على إجراءات نقل أصولها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي؛ لتخصيصها كمقر إقامة ومبيت لصالح مرضى الأورام أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفيات المخصصة لذلك بالقاهرة؛ تخفيفًا عن أهالي المحافظة وحرصًا على توفير مقر إقامة لائق لهم.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة خلال فترة قريبة؛ تمهيدًا للفرش والتأثيث، وتوفير كافة سبل الراحة واحتياجات النزلاء؛ لسرعة استغلالها والاستفادة منها تيسيرًا على المرضى.

ونوه المحافظ لضرورة قيام المرضى المترددين على مستشفيات القاهرة ويحتاجون إلى محل إقامة التسجيل في مؤسسة التكافل الاجتماعي. التواصل على الرقم التالي: (٠١٢٢٩٣٥١٣٧٧)