محافظ الدقهلية ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ولواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة إلتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أهالي الدقهلية الاحتفال بذكرى عظيمة، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يرسخ مفهوم البطولة والبسالة والتضحية في صد أي عدوان على وطننا الغالي.

ووجه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير لأبناء الدقهلية، على مشاركتهم البارزة في الاحتفالات بالعيد القومي، الذي يؤكد على وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على إحياء هذه الذكرى لتتوارثها الأجيال على مر الزمان، وأعرب عن تقديره وسعادته لمشاركة فضيلة مفتي الجمهورية، شعب الدقهلية في الاحتفالات بعيدها القومي.

من جهته أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، ومعربا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف المجالات، متمنيا دوام التوفيق والسداد لمحافظ الدقهلية في استكمال مسيرة العطاء التي يبذل فيها جهود متميزة في مختلف القطاعات.



وألقى الدكتور أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، خطبة الجمعة وتحدث فيها عن إكرام المرأة في الإسلام وحسن معاملتها، مشيراً إلى أن قوامة الرجل تعني المسئولية والاحتواء وتكريم المرأة وصونها والحفاظ عليها والإحسان إليها وأن يجمع بينهما المودة والرحمة كما قال الله تعالى.



تجدر الإشارة إلى أن صلاة الجمعة اليوم بحضور مفتي الجمهورية تأتي في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، الذي يوافق ذكري انتصارات شعب المنصورة علي حملات الغزو الأوروبي في 8 فبراير عام 1250م، وصد الحملة الأوروبية وأسر قائدها لويس التاسع ملك فرنسا وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة، ليصبح هذا التاريخ عيدا قوميا للدقهلية يمثل رمزا للصمود والتحدي والبسالة.