محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة قوافل الخير مع قرب حلول شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة قوافل الخير، والتى تنظمها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر احتياجاً

وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتى فى إطار توحيد كافة الجهود المخلصة لتحقيق التكافل الاجتماعى ودعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء الإسكندرية لاسيما فى ظل أجواء البرد القارس الذى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة من العام وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدنى فى العمل على توفير السلع للمواطنين ومشاركتهم المجتمعية، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، مضيفاً إلى أنه أصدر تكليفات إلى الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالبدء الفورى وبالتنسيق مع المجتمع المدنى لتوزيع السلع الغذائية والبطاطين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وفى هذا الإطار بدأت القافلة اليوم بتوزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية، وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة ذلك من خلال بحث حالتهم ميدانياً، حيث استهدفت الدفعة الأولى توزيع 500 جوال مواد غذائية بمناطق "مينا البصل، وغيط العنب، وكرموز" بنطاق حى غرب، والدفعة الثانية استهدفت توزيع 500 جوال مواد غذائية، و500 بطانية بمناطق "المكس، ووادى القمر، والدخيلة نطاق حى العجمى.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتى بالتزامن مع قيام محافظ الإسكندرية بحشد جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى بمحافظة الإسكندرية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ وأسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.