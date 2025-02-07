محافظ أسوان يتفقد وحدة صحة أسرة منشية الخزان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وحدة صحة أسرة منشية الخزان، للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين استكمالاً للاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ أسوان، إلى اهتمام الأجهزة الحكومية بصحة المواطن، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له بالجودة العالية، وهو ما يتم تنفيذه داخل الصروح المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، والتى تشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتكون 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة لاستقبال أى حالات مرضية على مدار اليوم.

وخلال جولته برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حسن نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى الراقى والحضارى داخل الوحدة، وجاهزية العاملين فيها للتعامل مع المترددين عليها، مقدماً شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان للدعم المستمر للمنظومة الجديدة، والتعاون المثمر والبناء من الهيئات المشاركة بالمنظومة سواء الرعاية الصحية أو الاعتماد والجودة الصحية أو التأمين الصحى الشامل لإنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

فى سياق متصل، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات، والمقام على 900 م2، ويتكلف إنشاؤه 35 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 60 % حيث أنه يعتبر من المشروعات المتعثرة، والتى تم وضع الحلول السريعة للانتهاء منه خلال 4 أشهر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى. من أجل دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتقديمها بشكل نموذجى لمختلف الأعمار السنية للاستثمار الأمثل لطاقاتهم الكامنة بما يعود بالنفع على مجتمعهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقده لمكونات المبنى، واستماعه لشرح تفصيلى عنه من مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم، وأيضاً المهندس محمد نور مدير مديرية الإسكان بالمحافظة لكونها الاستشارى المشرف على تنفيذ هذا المشروع الحيوى، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية المنظومة الرياضية والشبابية داخل المحافظة، والتى يتم تقديم كامل الدعم لها من أجل النهوض بها.

وأشار إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع مبنى المديرية لما سيحققه من عوائد إيجابية ترتكز فى نقل جميع الإدارات التابعة لها وتجميعهم فى مكان واحد لتقديم الخدمات للهيئات الشبابية والرياضية بشكل متكامل وفى أسرع وقت وبجودة عالية، ولاسيما أنه سيتم ربط المبنى عبر منظومة وأجهزة التحول الرقمى الاتصالية بالمحافظة وبوزارة الشباب والرياضة، فيما أوضح ناصر سليم بأن مبنى المديرية يتكون من 3 أدوار، ويستوعب كافة الإدارات بواقع 150 موظف وإدارى، ويضم قاعة تدريب مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية ووحدة شاملة للإطفاء، وقاعة اجتماعات، ومصاعد حديثة، كما تم تخصيص غرفة بالدور الأرضى لأداء الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، مع إقامة رامبات لتسهيل دخولهم لتلقى الخدمة الإدارية أو التدريبية، وسيتم تجهيز وفرش المبنى بالكامل من خلال الوزارة.

لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع مبنى المديرية ليكون قريب من استاد أسوان الرياضى و2 مدينة شبابية وملعب فرعى لكرة القدم، والصالة المغطاة للتيسير فى تقديم الخدمات الشبابية، ومقترح إنشاء ملاعب فرعية خلف الصالة لتصبح منطقة رياضية متكاملة.