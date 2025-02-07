ماذا قالت نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط عقب وصولها بيروت؟

إيمان حنا

نقلت نائبة المبعوث الأمريكى الى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، التى وصلت بيروت اليوم الجمعة، رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الرئيس اللبنانى جوزيف عون حملت فى طياتها تأكيد الدعم الأمريكى للبنان وشعبه، كما حملت تهنئة ترامب للرئيس عون بتوليه الرئاسة، وتمنياته بالتوفيق في مهامه الرئاسية.

وكانت أورتاجوس قد تم تعيينها نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، مسؤلة ملف الوساطة بين لبنان وإسرائيل، خلفاً لـ"آموس هوكشتاين"، وشدد ترامب على دعم الجمهوريين لها في هذا المنصب، مع أمله بأن تكون قد "تعلمت درسها" بعد انتقادها لسياساته الخارجية.

وتعد من أبرز منتقدي ترامب بما يتعلق بسياساته الخارجية، لكنها رغم ذلك، استطاعت العودة إلى العمل ضمن إدارته.

وعُرفت بتأييدها المطلق لإسرائيل فبعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، نشرت أورتاجوس تعليقا عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "لقد مات حسن نصر الله وأشيد بقوات الدفاع الإسرائيلية التي تمكنت من القضاء عليه، وهو متعصب إيديولوجي قاتل كرس حياته لمهاجمة أمريكا وإسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الذي يحزن فيه حزب الله وحماس وشبكة الإرهاب التابعة لإيران على مقتل نصر الله، يتعين علينا أن نتذكر أن القضاء على نصر الله ليس مجرد عزاء أمني، بل إنه سبب للاحتفال".

وشاركت في عدة مسابقات لاختيار ملكة جمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت بألقاب مثل ملكة جمال الحمضيات في فلوريدا في العام 2003. مما ساعدها على تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور والثقة بالنفس.