مؤشرات أولية.. سوزان سند نقيبًا للبيطريين بالقاهرة و"علاء عبد العال" بالجيزة

كتبت آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين المشاركين بـ انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الآتى:

1- نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة

- فوز الدكتورة سوزان سند، بمقعد نقيب العاصمة.

- فوق السن، كل من: الدكتورة فاطمة وردة، والدكتور سيد عبد الرحمن.

- تحت السن، كل من: الدكتور محمد أشرف، الدكتورة نورهان عاطف.

2- نقابة الأطباء البيطريين بالجيزة

- فوز الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بمقعد نقيب الجيزة.

- فوق السن، كل من: الدكتورة عبير عبد الحميد، الدكتور مصطفى يونس.

- تحت السن، كل من: الدكتورة آلاء عمر، والدكتور مصطفى سيد.

وشهدت عمليات التصويت منذ بدايتها فى العاشرة من صباح اليوم، إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية للفرعيتين، وأجريت كافة إجراءات العملية الانتخابية بإشراف قضائى كامل.

وقال الدكتور عبدالعزيز الجوهرى - رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات - إن عمليات التصويت تمت بسلاسة وهدوء، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق أى شكاوى من الناخبين أو المرشحين.

وجرت الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.