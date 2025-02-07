اليوم السابع
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لجنة عاجلة لمعاينة مسجد التوبة الأثرى بالمحلة بعد انهيار أجزاء من سقف خرسانى.. فيديو وصور

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:02 م
لجنة عاجلة لمعاينة مسجد التوبة الأثرى بالمحلة بعد انهيار أجزاء من سقف خرسانى.. فيديو وصور
الغربية مصطفى عادل

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تشكلت لجنة هندسية لمعاينة مسجد التوبة الأثري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمغلق بمعرفة وزارة الآثار، لإعداد تقرير عاجل بشأنه بعد انهيار أجزاء كبيرة من صحن المسجد.

كان المسجد الأثرى قد تم إغلاقه منذ فترة للقيام بأعمال الترميم فيه، وحدث مساء أمس الخميس انهيار أجزاء خرسانية من سقف صحن المسجد.

وكان حى أول المحلة قد تلقى بلاغا بحدوث انهيار جزئي لسقف خرساني بصحن المسجد وتم تشكيل ل هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المسجد لإعداد تقرير عاجل بشأنه.

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (1)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (1)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (2)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (2)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (3)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (3)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (4)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (4)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (5)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (5)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (6)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (6)

 

مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (7)
مسجد التوبة الأثرى بالمحلة (7)

 







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اخبار المحافظات

المحلة

مسجد التوبة بالمحلة

انهيار جزئي بمسجد التوبه بالمحلة






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