سرعة التنسيق بين المستشفيات تنقذ حياة ثلاثة مرضى مصابين باصابات متنوعة في دمياط

دمياط معتز الشربيني

نجحت الفرق الطبية بمستشفى دمياط العام في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى بعد نقلهم في حالة حرجة من مستشفى عزبة البرج.

تفاصيل الحالات الحرجة

الحالة الأولى، مصاب بجرح متهتك في الذراع الأيسر مع قطع في الأوردة ونزيف مستمر، الحالة الثانية مصاب بجرح نافذ في الصدر أدى إلى نزيف داخلي وانخفاض مستوى الأكسجين، مع صعوبة شديدة في التنفس، الحالة الثالثة مصاب بشرخ في الجمجمة مع جرح قطعي في الوجه والرقبة.

ونجحت جهود الفريق الطبي في إنقاذ المرضى بمتابعة مباشرة من الدكتور محمد السيد اللبان، مدير عام مستشفى دمياط العام، و الدكتور أحمد بدير، استشاري ورئيس قسم الجراحة، تم تجهيز ثلاث غرف عمليات على الفور، وتأمين وحدات الدم اللازمة، حيث أجريت العمليات الجراحية الطارئة بنجاح، وأسفرت عن استقرار حالة المصابين، الذين يخضعون الآن للمراقبة الطبية وهم في حالة جيدة.

وضم الفريق الطبي المشارك في العمليات كلا من:

جراحة الأوعية الدموية: د. هبة يوسف، الجراحة العامة والمناظير: د. محمد صلاح نعمان، الجراحة العامة: د. محمد ماهر سرحان، د. إبراهيم نجاح حجازي، جراحة الأوعية الدموية: د. عبد الرحمن الشحات

طاقم التخدير: د. عمرو الهواري (أخصائي التخدير)، د. عمرو عبد الحافظ (طبيب مقيم التخدير)



إضافةً إلى طواقم الأطباء والتمريض في أقسام الجراحة والاستقبال والعمليات والطوارئ، وفرق المعمل، بنك الدم، الأشعة، الصيانة، التخدير والصيدلة، الذين عملوا على مدار الساعة لضمان إنقاذ المرضى.

هذا النجاح يعكس كفاءة واستعداد مستشفيات دمياط في التعامل مع الحالات الطارئة بفضل التنسيق الفعّال والتفاني في العمل.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، وبإشراف الدكتور أحمد خليل، وكيل مديرية الشؤون الصحية، و الدكتور محمد فهيم، مدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية، و الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والسيدة الدكتورة سوزان الكيكي، مدير إدارة الرعاية الحرجة



