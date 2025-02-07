اليوم السابع
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جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:00 م
جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام
كتبت – سارة وائل

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نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لجميع المستويات.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/2/2025.

جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 
جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 

 






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جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام

كلية الإعلام

جامعة عين شمس

إعلام عين شمس



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