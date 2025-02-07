جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى

كتبت – سارة وائل

نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لجميع المستويات.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/2/2025.



جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥



جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥



جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...



جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..



جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.