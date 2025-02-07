جامعة دمنهور تنهي استعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الغد

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، إنهاء كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024-2025، الذي من المقرر أن يبدأ غدا السبت 8 فبراير 2025، طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.



من جانبه أوضح "رئيس جامعة دمنهور" أن إدارة الجامعة كانت قد وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ يومها الأول، إضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى الكليات بما يتناسب مع الاستثمار الجيد لوقت الطلاب، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة، والالتزام بالخريطة الزمنية للمحتوى الدراسي مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك، وتسجيل الطلاب للمقررات وتوزيعهم وفق القواعد التي حددها مجلس الجامعة.



وأكد "ترابيس" أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بجميع أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل ومراجعة كفاءتها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، و تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبى الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت داخل الحرم الجامعى وخارجه، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية جيدة، مؤكدا على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد؛ تحقيقا لسير العملية التعليمية بكافة جوانبها بانتظام ونجاح.



و أضاف أن الجامعة بصدد تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية والتوعوية، خلال الفصل الدراسي الثاني تتنوع بين أنشطة و خدمات مجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي؛ من خلال قوافلها المتنوعة، بالإضافة إلى ندوات و مؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة، هذا فضلا عن استمرار الجامعة في دعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، وذلك حرصا من جامعة دمنهور على المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية قدراتهم ورعاية الموهوبين.



ووجه "شعلة" بضرورة العمل على تقديم حلول فورية لأية مشكلات قد تواجه الطلاب، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ أول أيام الدراسة، وذلك بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان تقديم خدمات جامعية أكثر كفاءة.