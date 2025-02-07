جامعة القاهرة تشهد حفل تخرج دفعة 2024 من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العينى

محمد صبحى

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفلا مهيبا لتخريج دفعة جديدة (2024) من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى جانب وكلاء الكلية وأعضاء مجلس الكلية، ومجموعة من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بالقاهرة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات أوائل الخريجين والترحيب من قيادات الكلية والجامعة، وأدى الخريجون قسم الأطباء خلف نقيب الأطباء،تأكيدا لالتزامهم بالقيم المهنية والأخلاقية لمهنة الطب. واختُتم الحفل بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة فى كلمته، أن الجامعة تواصل دورها الرائد في دعم الطلاب الوافدين وتقديم تعليم متميز وفق أحدث المعايير العالمية، مشددًا على أن خريجي كلية طب قصر العيني يشكلون نموذجًا مشرفًا في مجال الطب على المستوى الإقليمي والدولي، وأن عليهم أن يكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم.

ودعا رئيس الجامعة الخريجين أن يذكروا بالفضل كل من ساهم في مسيرتهم العلمية، من أساتذة أجلاء وإداريين أفاضل وأهل كرام دعموا وساعدوا، كما أكد على الخريجين ضروره تمسكهم بمواثيق الاخلاق والشرف المهني.

وقال الدكتور احمد رجب نائب رئيس جامعه القاهره لشؤون التعليم والطلاب إن مصر هي قلعه الطب منذ فجر التاريخ، وأن اللوحات على جدران المعابد سجلت مدى براعة المصريين القدماء في مجالات الطب المختلفة،

وأضاف أن كلية طب قصر العيني كانت وما زالت منارة علمية بارزة في مجال الطب، حيث تخرَّج فيها رواد الطب في مصر والوطن العربي، الذين أسهموا في تطوير الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية في مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن الكلية تفتخر بتقديم كوادر طبية متميزة قادرة على تحقيق الريادة في مجالات البحث العلمي والممارسة الطبية، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من الخريجين تم إعدادها بأفضل الوسائل التعليمية والتدريبية لضمان جاهزيتهم لخدمة مجتمعاتهم بكفاءة واقتدار، وأكد على ضروره مواكبة كل ما هو جديد في مجال الطب والاستمرار في تطوير المهارات والقدرات، كما أوصى بضرورة التحلي بأخلاق المهنه وآدابها واحترام الزملاء والمرضى والعمل بروح الفريق الواحد

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى أهمية الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب وأداء الرسالة الإنسانية بأمانة وإخلاص، مؤكدًا أن مهنة الطب ليست مجرد عمل، بل هي رسالة سامية تتطلب التفاني والعمل المستمر من أجل صحة الإنسان ورفاهيته.

وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بتخريج أبنائهم، معبرين عن شكرهم لمصر ولجامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني على ما قدموه من دعم ورعاية طوال سنوات الدراسة، مما أسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء المتميزين القادرين على تقديم رعاية طبية متقدمة في مختلف أنحاء العالم.

ويمثل هذا الاحتفال تأكيدًا على دور جامعة القاهرة في تعزيز التعاون التعليمي بين الدول، ودعم الكوادر الطبية الواعدة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة والعالم.



حفل التخرج



جانب من الأساتذة