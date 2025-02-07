تواصل سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على شمال سيناء وسط استعدادات مكثفة

العريش - محمد حسين

تواصلت موجة الطقس غير المستقر في محافظة شمال سيناء، اليوم، حيث شهدت عدة مناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في مدن العريش، الشيخ زويد، ورفح، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع مراكز المدن والجهات المعنية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حوادث أو أضرار جراء الأمطار حتى الآن.

وشددت الأجهزة التنفيذية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه في المناطق التي قد تتجمع فيها الأمطار، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي وتصريف المياه في الشوارع الرئيسية والميادين.

من جانبه، وجه محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين المواطنين، مع تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات والمرافق الخدمية، ورفع جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف للتعامل مع أي طارئ.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجمعات المياه.

يُذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد مثل هذه التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، مما يستدعي استنفار الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون تأثر.