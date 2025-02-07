تواصل سقوط أمطار خفيفة متقطعة على شمال سيناء ورفع حالة الاستعداد

العريش - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم، استمرار سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على عدة مناطق، خاصة في مدن العريش، الشيخ زويد، ورفح، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح.

وفي إطار التعامل مع الحالة الجوية، أعلنت الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستنفار إلى الدرجة القصوى، حيث تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة تطورات الطقس على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طوارئ.

ووجه محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، جميع الأجهزة المعنية بالاستعداد الكامل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مع تكثيف جهود فرق الطوارئ لشفط أي تجمعات مائية وتأمين الطرق الرئيسية، إلى جانب رفع جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف للتعامل مع أي مستجدات.

من جانبها، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، والالتزام بالإرشادات العامة لتجنب أي مخاطر محتملة نتيجة الأمطار والرياح النشطة، مع استمرار المتابعة لمستجدات الحالة الجوية.

يُذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد هذه التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية مكثفة لضمان سلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات الأساسية.