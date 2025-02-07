بداية جديدة.. القومى للمرأة بالأقصر يطلق برنامجا تدريبيا لإعداد الدعاة

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق مسئولو فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فى فعاليات البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، عبر تنظيم ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار" بقرى ونجوع الأقصر، وذلك برعاية الدكتور على صديق وكيل وزارة الأوقاف، والأئمة والواعظات بالمديرية، والقس روييس والقس فلتاؤوس، والدكتورة غادة شعيب مديرية الصحة بالأقصر، والمهندسة أمانى مدنى مقرر مناوب الفرع، والدكتورة عفاف عبد الباسط وسهير سمير ومادلين يوسف عضوات الفرع.

وفى هذا الصدد قال الدكتور صابرين عبد الجليل، مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، إنه يستهدف البرنامج عدد 50 من الشيوخ والقساوسة والواعظات، و46 إماما وخطيبا و3 واعظات وكاهن وقس، وتتوالى الدورات خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بقرى مبادرة حياة كريمة، وتحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث يتضمن البرنامج التدريبى مجموعة جلسات تناقش عدد من الموضوعات الهامة، ومنها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبى والدينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، والأمومة الآمنة من المنظورين الطبى والديني.

فيما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، فعاليات اللقاء التوعوى تحت عنوان "العائلة والأدوار - والتوافق الأسري" داخل قرية الضبعية بمدينة القرنة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالأقصر، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفى إطار التعاون المشترك بسلسلة من الندوات واللقاءات وورش العمل بين المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل مقررة المجلس، وبيت العائلة المصرية والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر برئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس المنظمة وبيت العائلة.

القومى للمرأة بالأقصر يطلق برنامج تدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية



فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية



فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية بالأقصر