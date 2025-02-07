الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها في رفع 8080 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8080 طنا خلال أسبوع.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 995 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.



قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1100 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 813 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.



كما قام مركز ومدينة فايد، برفع 2000 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.



وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 592 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.



أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 900 طن من المدينة وتوابعها.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 915 طن من المدينة وتوابعها.



أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 400طن من المدينة وتوابعها.



وقام مركز ومدينة التل الكبير برفع 365 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.



قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتركيب 15 كشاف، وإصلاح وصيانة 30 كشاف، إصلاح وصيانة 3 لوحات إنارة بشوارع (الشروق، هدى شعراوي وعبد الله بن الحسين، الغابة، الأقصر، والشهداء)، بمناطق حي السلام والحكر، العبور، وعرايشية مصر.



قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة منطقة عزبة بكري، وطريق 25 يناير، واستجابت لـ 30 بلاغ بمناطق مختلفة.



أيضًا قام مركز ومدينة فايد بمتابعة أعمال الكهرباء، وتم إصلاح 40 كشاف بنطاق المركز والمدينة.



وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 170 كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.



أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 120 كشاف إنارة وتركيب 20 لمبة ليد، بعموم القرى، واستكمال حملات المتابعة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة؛ حفاظًا على حياة المواطنين.



وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية لعدد 63 كشاف بالمدينة وكذلك القرى التابعة لها.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بصيانة 89 كشاف إنارة وتركيب 23 لمبة موفرة بالمشاركة المجتمعية بالمدينة والقرى.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة 330 كشاف إنارة ولمبة ليد بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور، وإحلال عمودين كهرباء.