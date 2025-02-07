الطقس غدا السبت.. شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتحسن بحركة الملاحة

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا السبت 8 فبراير 2025، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والبحر الأحمر مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل ارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية والغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.