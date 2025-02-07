اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2025 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس اللبناني: استقرار الجنوب مرهون بانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:15 م
الرئيس اللبناني: استقرار الجنوب مرهون بانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات جوزيف عون الرئيس اللبنانى
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن استقرار الجنوب اللبناني يرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وشدد على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشمل قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار في القرى والبلدات التي ستنسحب منها إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير، وذلك بالتنسيق مع القوات الدولية، تنفيذًا للقرار 1701، بهدف ترسيخ الاستقرار.

كما أشار إلى أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة باتت في مراحلها النهائية.







مشاركة

لبنان

بيروت

الجنوب اللبناني

القاهرة الإخبارية

اخبار لبنان

بيروت الان

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب بيروت

العدوان على بيروت

حزب الله

حرب لبنان






الرجوع الى أعلى الصفحة