استشهاد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى في رفح

وكالات

استشهد طفل، اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.

وأفاد مراسلنا، بأن الطفل محمد ياسر القاضي، استشهد نتيجة انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح.

وكانت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة "لوك إيرفينغ"، حذرت نهاية الشهر الماضي من مخلفات جيش الاحتلال وتأثيرها في حياة المدنيين.

وأشارت إلى أن الدائرة واجهت خلال الأشهر الـ14 الماضية أنواعا مختلفة من الذخائر، بما في ذلك القنابل الجوية والصواريخ والمقذوفات، مضيفا أن هذه الذخائر تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، وعرقلت العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية توثق 92 ضحية منذ أكتوبر 2023