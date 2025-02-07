أسعار الخضار اليوم الجمعة 7-2-2025 فى الإسماعيلية.. الطماطم بـ4 جنيها

الإٍسماعيلية – صبرى غانم

يعتبر سوق المستقبل لتجارة الخضروات والفاكهة فى مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية من أشهر الأسواق بالمحافظة حيث يشهد السوق إقبالا كبيرا من التجار مركزًا حيويًا لتوزيع الخضروات والفاكهة فى محافظة الإسماعيلية، يلبي احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.

ورغم الاستقرار الحالي في الأسعار، فإنها قد تتأثر بعوامل مثل الطقس ومواسم الزراعة.

وشهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-2-2025في سوق المستقبل بالإسماعيلية، أحد أكبر أسواق الجملة بالمحافظة، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط في الأسعار بين الحد الأدنى والأقصى لبعض الأصناف.

حيث سجلت الطماطم سجلت أسعارًا تتراوح بين 4الى6جنيهات للكيلوجرام، مما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية.

البطاطس تراوحت أسعارها بين 8 الى10 جنيهًا للكيلوجرام، مع توافر كميات كبيرة بالسوق.

البصل الاحمر بلغ سعره بين 10 الى12.5 جنيهًا للكيلوجرام، والبصل الأبيض سعره 10 جنيهات حيث يعد من المنتجات الأساسية التي شهدت طلبًا متزايدًا.

الكوسة سجلت أسعارًا بين 10 ال15 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف في الجودة حسب الموردين.

الجزر (بدون عروش) تراوح سعره بين 4الى6 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا استقرت أسعارها بين 7 الى11 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

الباذنجان البلدي سجل أسعارًا بين 8 الى10 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 8الى10 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 7 الى10 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل شهد تنوعًا كبيرًا في أسعاره؛ حيث تراوح الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 12 الى 15 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 13 إلى 15 جنيهًا، والحامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا. أما الفلفل الملون (أصفر- أحمر- برتقالي) فقد تراوح بين 25 الى40 جنيهًا للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 10 الى15 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار (صوب) بين8 الى12 جنيهًا والخيار البلدي بين 9 الى13 جنيهًا للكيلوجرام.

القلقاس تراوح بين 15 الى18 جنيهًا، والبطاطا بين 3 الى6 جنيه.

شهد الثوم أعلى سعر بين المنتجات، حيث تراوح بين 70 الى90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل اللفت بين 3 الى5 جنيهات، والبنجر بين 6 الى9 جنيهات للكيلوجرام.



يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.