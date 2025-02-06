7 معلومات عن حبس المتهم بتزوير رسالة منسوبة لموظف دار الأوبرا المنتحر

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لـ موظف دار الاوبرا المنتحر، وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل، وقد توصلت التحريات إلى أنها لـ موظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

وفى السطور التالية نرصد معلومات عن حبس المتهم:

1 – أكد شقيق المتوفى في التحقيقات أنه لا يشتبه جنائيا في وفاة شقيقه

2- أكد شقيق المتوفى في التحقيقات أن الورقة المتداولة على فيسبوك لم تحرر بمعرفة شقيقه

3- التحريات كشفت أن موظف سابق بدار الاوبرا المصرية هو من كتب الورقة المتداولة بخط يده

4 – التحريات كشفت أن الموظف وضع الورقة عل ىإحدى المنشورات لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله مما دفعه للتخلص من حياته.

5 – المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول

6 – عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير لاستكتابه وبيان إذا ما كان قد حرر الورقة بخط يده أم لا ؟

7 – حبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.



