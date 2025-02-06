3 طرق للاستعلام عن المستفيدين الجدد لبرنامج تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

كتبت – بتول عصام

مع اقتراب منتصف كل شهر، يبحث كثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم النقدي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، عن آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج يوم 15 من كل شهر.

إذ يعتبر برنامج تكافل وكرامة هـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظـلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي.

وفي السطور التالية ننشر آلية وطرق الاستعلام للمستفيدين الجدد:

- الاستعلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 .

- إلكترونيًا من خلال البريد الالكترونى tk.grievance@moss.gov.eg

- زيارة بوابة الاستعلام والشكاوى للبرنامج من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم إدخال الرقم القومي، الضغط على "استعلام"، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام.

جدير بالذكر أن إجراءات الاشتراك بالبرنامج، تكون من خلتال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

