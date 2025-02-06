13 موقعا تتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ. بدء من الأحد المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن المواقع التي تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق ايجابتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم، وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة إدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ونقابة المعلمين بدسوق، وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وعقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور،ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجلال فوزى السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية ومشرفي القطاعات الثلاثة، موجهاً لشرفى القطاعات على المجهود الذى بذل فى الفترة الماضية.

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق 9 فبراير، حتى 27 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما، ماعدا يومي الجمعة والسبت، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.