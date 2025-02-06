وكيل تعليم كفر الشيخ يُكرم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة التي ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية ( الاتحادات الطلابية )، بحضور أمين الغفلول موجه عام التربية الاجتماعية، والسيد ياسين، موجه أول الاتحادات الطلابية، وهناء سلام عضو فني اتحاد طلاب المديرية.

وأشاد جوده، بتنافس الطلاب المتفوقين في المسابقة من كل إدارة تعليمية، وتمثل الشعب الثلاث (الأدبي - علمي العلوم - علمي الرياضيات)، متمنيًا للطلاب تحقيق الفوز في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية وحصد المركز الأول بفضل الله فقد فاز فريق المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية العامين الماضين على التوالي، متمنياً أن يحصد الطلاب المركز الأول على مستوى الجمهورية.

الطلاب الأوائل، الشعبة الأدبية حنين أشرف الطور، إدارة فوه، وحبيبة أحمد الكتامي، إدارة دسوق، والشعبة علمي الرياضيات، محمد فتحي عبد الرحمن، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومحمد أحمد البنا، إدارة فوه، أما الشعبة علمي العلوم، محمد ياسر الدهنة، إدارة فوه، ووليد حسين الشاذلي، إدارة مطوبس التعليمية.