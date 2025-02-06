وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم أعضاء المتابعة ويجري مقابلات مع المتقدمين للوظائف الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة بالديوان، وأعضاء المتابعة بالإدارات التعليمية، نظراً للجهد المبذول طيلة الفصل الدراسي الأول والذي كلل بالنجاح والمتابعة الدؤوبة للميدان.

وأكد وكيل الوزارة، أن فريق المتابعة حرص على تنفيذ كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، والوقوف على الجاهزية التامة والأمن والسلامة، وكذلك استخدام أدواتهم في توجيه قدرات ومهارات منسوبي التربية والتعليم كل في مجاله بما يخدم العطاء التربوي والتعليمي بشكل يقوي ويعضد تحقيق الغايات المنشودة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكافة الأعضاء متمنيا ديمومة العطاء واستمرار تلك الجهود الميمونة، ونقل مدير إدارة المتابعة بالديوان، خبراته لباقي زملائه وقدم للجميع شهادات التقدير تعبيرا وتقديرا لدورهم المميز في أداء عملهم.

كما أجرى الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بالتعليم الفني لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، ومدير عام التعليم الفني، وراشد هراس، مدير ادارة تنسيق التعليم الفني، مؤكداً على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.