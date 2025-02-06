وصول جثمان الفنان صالح العويل للمسجد العربى بمسقط رأسه استعدادا للجنازة.. فيديو

الشرقية – حمدى فتحى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلالها لحظات وصول جثمان الفنان صالح العويل للمسجد العربى بمسقط رأسه لصلاة الجنازة عليه، حيث توفى الفنان صالح العويل منذ قليل داخل أحد المستشفيات، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي ومن المقرر الإعلان عن صلاة الجنازة ومكان الدفن خلال الساعات المقبلة .

ورصد اليوم السابع لحظات التجهيزات لبدء صلاة الجنازة على الفنان صالح العويل الذي وافته المنية بعد أن سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من ناحية أخرى سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون اليوم السابع، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.