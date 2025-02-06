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بمشاركة 1000 كشاف..

وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد

الخميس، 06 فبراير 2025 11:46 م
وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد جانب من الفعاليات
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الخميس، من داخل المعسكر الدولي للكشافة بمحافظة بورسعيد ، لمتابعة فعاليات المخيم الوطني للكشافة علي مستوى الجمهورية .

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المخيم الكشفي الوطني بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات في محافظة بورسعيد، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ويقام المعسكر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بمشاركة 1000 كشاف ومرشدات من جميع محافظات الجمهورية، في إطار الاحتفالات بمرور 110 سنة على تأسيس الكشافة المصرية.

وبهدف المخيم الكشفي الوطني إلي توطيد أواصر الصداقة الكشفية والإرشادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واكتشاف المواهب، وغرس القيم الايجابية في نفوس المشاركين.

وشهد المخيم مشاركة مرحلتي الكشافة والمتقدم والمرشدة والمرشدة المتقدمة بالجمعيات المركزية الأربعة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والإدارة العامة للهيئات، والإتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية.

إحدى فعاليات الكشافه
إحدى فعاليات الكشافه

 

الطابور للكشافه
الطابور للكشافه

 

الوزير خلال متابعة المعسكر
الوزير خلال متابعة المعسكر

 

الوزير والمحافظ ورئيس اللجنة
الوزير والمحافظ ورئيس اللجنة

 

تقديم شهادة للدكتور محمود حسين
تقديم شهادة للدكتور محمود حسين

 

جانب من طابور الكشافه
جانب من طابور الكشافه

 

طابور الكشافه
طابور الكشافه

 







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