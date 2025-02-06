اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الإسرائيلى يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة

الخميس، 06 فبراير 2025 09:39 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة يسرائيل كاتس
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بخطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، وقال إنه "لا يوجد خطأ في السماح لسكان غزة بالمغادرة".

وقوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان في اليوم السابق باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

واقترح ترامب أيضا سيطرة الولايات المتحدة على غزة.







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فلسطين






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