ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة متنوعة اليوم رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم، 37 سفينة متنوعة، و أعلنت هيئة ميناء دمياط عبر صفحتها الرسمية استمرار العمل داخلها دون تأثر بموجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة هذه الأثناء، وأكدت الهيئة في بيانها عدم تأثر معدلات الإنتاج والتعامل مع السفن المتنوعة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6865 طن تشمل : 140 طن ملح معبأ و 1125 طن أسمنت معبأ و 5600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26563 طن تشمل : 8800 طن ذرة و 885 طن خشب زان و 2000 طن سكر و 13815 طن حديد و 3815 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1063 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5126 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26097 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62119 طنا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا و خروجا عدد 6189 حركة.