مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 13: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:16 مموعد صلاة المغرب 5:38 مموعد صلاة العشاء 6:58 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:08 مموعد صلاة المغرب 5:31 مموعد صلاة العشاء 6:50 م





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:04 م

وقت صلاة المغرب 5:27 م

وقت صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 13: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م