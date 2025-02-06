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مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: موقف مصري ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين

الخميس، 06 فبراير 2025 11:37 م
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: موقف مصري ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة
محمد شرقاوى

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قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إنّ توجيهات القيادة السياسية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الأزمة في قطاع غزة كانت بالعمل على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ووضع خط أحمر قوي جدا والرفض التام للتهجير القسري الفلسطينيين.

وأضاف عبد الخالق في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر رأست المجموعة العربية في ديسمبر 2023 وفي يناير المنصرم، وأصدرنا 4 قرارات من مجلس الأمن، وكان أخرها قرار بالدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وتابع: "هناك قدر رهيب من الترحيب بجهود مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار، وتحدثنا بمنتهى القوة في مجلس الأمن أكثر من 4 مرات في يناير، وكان أخرها في اليوم الثامن والعشرين، وأكدت في البيان المصري أنّ المجموعة العربية متمسكة مجتمعين ومنفردين بثوابت الموقف العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وفي وطنه والرفض التام لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل وأكدنا على حل الدولتين".

 







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