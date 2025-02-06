مستشفى الرمد بالإسكندرية تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمى لذوي الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

نظّمت مستشفى الرمد العام بالإسكندرية، فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم والإعاقة البصرية، واستمرت على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين، بهدف تسليط الضوء على أحدث الأساليب الطبية والتكنولوجية في تأهيل ودعم ذوي الإعاقة البصرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بملف ذوي الهمم، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة بتيسير حصولهم على الخدمات المقدمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

وجاءت فعاليات اليوم الأول تتضمن محاضرات تعريفية عن الإعاقة البصرية والتأهيل البصري والمعينات البصرية، ألقاها كل من دكتور ولاء جمال أخصائي طب وجراحة العيون، وعضو في كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وفريق “بصيص أمل ود.محمد رجب، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، محاضرة عن مراحل النمو البصري لدى الأطفال، ألقاها دكتور أحمد صلاح، أخصائي طب مخ وأعصاب الأطفال، محاضرة عبر الإنترنت حول الضمور البصري العصبي، قدّمتها دكتورة مروة مصطفى من المستشفى الجامعي.

فعاليات اليوم الثاني و تضمنت كلمة ترحيبية من دكتور أحمد خطاب، مدير مستشفى الرمد العام، تلتها كلمة دكتورة فاطمة رجب، استشاري السمعيات ومدير إدارة ذوي الهمم بمديرية الشؤون الصحية، والتي تناولت دور الإدارة في دعم ذوي الهمم والتعامل مع مختلف الإعاقات.

كما شملت الفعاليات عددًا من المحاضرات التوعوية الهامة، محاضرة تعريفية حول الإعاقة البصرية، قدّمتها د. ولاء جمال للتوعية بالإعاقة البصرية، محاضرة عن دور عيادة الإعاقة البصرية وتأثيرها على تحسين جودة حياة المرضى، قدّمتها د. آلاء عبد اللطيف، منسق فريق ذوي الهمم وعضو لجنة التطوير وعضو فريق “بصيص أمل” ، محاضرة تعريفية ببرنامج “بصيص أمل”، قدّمتها د. هاجر القزاز، وكيل مستشفى الرمد العام وعضو فريق “بصيص أمل” ،محاضرة حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، قدّمها د. هاني عبد المنعم، المتخصص في التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الهمم بكلية التجارة.

وقد حضر الفعالية عدد من طلبة مدرسه النور وذويهم وكذلك ممثلي المجتمع المدني للتعرف على الإعاقه البصريه ونشر الوعى المجتمعي، واختُتمت الفعاليات بتفقد عيادة الإعاقة البصرية، حيث أشاد الحضور بالدور الكبير الذي تلعبه العيادة في تحسين حياة المرضى، من خلال تقديم أحدث الوسائل البصرية والتقنيات الحديثة التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن عيادة الإعاقة البصرية شهدت الكشف الطبي على أكثر من 90 حالة، و تقديم عدد من المعينات البصرية للمرضى خلال المؤتمر .