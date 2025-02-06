مسئولو مكافحة الإدمان يواصلون التوعية بأضرار تعاطى المخدرات بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق مسئولو مدينة أرمنت ووحدة حماية الطفل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حملات للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بشوارع مدينة أرمنت، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري.

وفي هذا الصدد قام مسئولي وحدة حماية الطفل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحدة محافظة الأقصر، بعمل مبادرة بهدف تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، وذلك من خلال جولات توعوية بشوارع قرية الرياينة، حيث تم تعريف المواطنين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومميزات الخط الساخن 16023، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن إدمان المواد المخدرة.

وتم خلال المبادرات التنويه عن بعض العادات الخاطئة، مثل الإسراف في تناول بعض الأدوية المسكنة للألم، والتى تحتوي على بعض المواد المخدرة مع اتخاذ التدابير الإحترازية، وكيفية التعامل مع الأفراد داخل الأسرة والتعرف علي كيفية اكتشاف تعاطي أحد أفراد الأسرة مواد مخدرة، وأهمية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي من خلال ظهور عدة أعراض سواء كانت أعراض ظاهرية مثل إحمرار العين المستمر وعدم الإتزان وقلة الاستيعاب واللامبالاة أو الانفعالات الشديدة والغضب أو الهدوء والإنطواء، وكيفية التواصل مع الخط الساخن، هذا ولاقت المبادرة قبولاً كبيراً من جانب المواطنين بقرية الرياينة، حيث أشرف على المبادرة فاطمة على مدرب التنمية الحياتية بصحبة فريق عمل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة الأقصر.



جانب من حملات التوعية بأضرار تعاطى المخدرات بأرمنت



فعاليات حملات التوعية بأضرار تعاطى المخدرات بأرمنت



مسئولي مكافحة وعلاج الإدمان وحماية الطفل خلال الحملات بأرمنت



مسئولي مكافحة وعلاج الإدمان وحماية الطفل يواصلون التوعية بأضرار المخدرات