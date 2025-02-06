مراكز شباب رفح بشمال سيناء تنظم فعاليات رياضية وتوعوية خلال إجازة نصف العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظّمت مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب رفح بمحافظة شمال سيناء عددًا من الفعاليات الرياضية والتوعوية، بمشاركة أكثر من 150 شابًا من مختلف الفئات العمرية، بهدف تنمية المهارات البدنية والذهنية، وتعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الشريفة في إطار حرص الدولة على استثمار أوقات فراغ الشباب خلال إجازة نصف العام الدراسي.



وأكد تيسير محمد، مدير إدارة الشباب والرياضة برفح، أن الأنشطة الرياضية التي تم تنفيذها خلال الإجازة جاءت بمشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب، حيث تضمنت مسابقات في كرة القدم الخماسية بمشاركة 8 فرق، والكرة الطائرة بمشاركة 6 فرق، وتنس الطاولة بمشاركة 9 فرق.

وأسفرت النتائج عن فوز مركز شباب البرث بالمركز الأول في كرة القدم الخماسية بعد أداء مميز من لاعبيه، بينما توّج مركز شباب الوفاق ببطولة الكرة الطائرة، فيما حصل مركز شباب شيبانة على المركز الأول في مسابقة تنس الطاولة.

وأوضح مدير إدارة الشباب والرياضة برفح أن هذه الفعاليات تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، لما لها من دور مهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى دورها في تنمية الوعي الوطني واستقطاب الشباب نحو ممارسة أنشطة هادفة تسهم في بناء شخصيتهم وتعزيز انتمائهم للمجتمع.



وفي سياق متصل، وبالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة، تم تنظيم محاضرة توعوية بمركز شباب الماسورة حول مخاطر التدخين وأضراره على الصحة العامة، قدمها علاء الحارون، مسؤول التثقيف الصحي بإدارة رفح الصحية.

وتناول المحاضر خلال اللقاء تأثير التدخين السلبي على صحة الشباب والنشء، وأهمية تجنب هذه العادة السيئة التي تؤثر سلبًا على الجسم والعقل.

كما حث الشباب على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي يساعد على بناء الجسد السليم والحفاظ على الصحة العامة.



وأشار تيسير محمد إلى أن إدارة شباب رفح تحرص على تنفيذ برامج متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والتوعوية والاجتماعية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للشباب والنشء تسهم في توعيتهم وتثقيفهم، وتعزز لديهم القيم الإيجابية مثل التعاون والانضباط والمسؤولية.



وفي إطار دعم وتحفيز العاملين في المجال الشبابي، شهدت الفعاليات تكريم عدد من مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة المتميزين، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2024، ومشاركتهم الفعالة في احتفالات عيد الشرطة الـ73 بمدينة رفح الجديدة بحضور موسى حجازي، سكرتير رئيس مركز ومدينة رفح، و هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الكوادر الشبابية وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى التميز في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية للشباب.



وقال مدير إدارة الشباب والرياضة، انه شاركت إدارة شباب رفح ومراكز الشباب التابعة لها في حملة نظافة مجتمعية امتدت من ميدان الماسورة حتى معبر رفح، بمشاركة عدد من مديري المراكز الشبابية، وبإشراف مباشر من صالح محمد عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة رفح. وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التطوع وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، وتشجيعهم على المساهمة في تحسين البيئة المحيطة بهم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية، بما ينعكس إيجابيًا على سلوكهم ويعزز دورهم في المجتمع.



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