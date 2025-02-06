مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "يدوى" للحرف والفنون بقصر الأميرة خديجة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، معرض "يدوى" للحرف والفنون اليدوية المصرية، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافى بمقر قصر "الأميرة خديجة" بحى حلون بالقاهرة.

شهد الافتتاح الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء أحمد إبراهيم القزاز؛ رئيس حى حلوان، والدكتور عبد النعيم حامد؛ عضو مجلس النواب، وعيسى الشريف؛ عضو مجلس الشورى، وأحمد وحيد؛ مدير التربية والتعليم بحلوان، وأيمن منصور؛ مدير قصر الأميرة خديجة.

تفقد مدير المكتبة المعرض، واستمع إلى شرح من مسؤولي الأجنحة، وأشاد بمستوى المعروضات، وارتفاع مستواها الفنى، وقال إن مكتبة الإسكندرية ترحب بالمشاركين فى المعرض لعرض إنتاجهم خلال فترة انعقاد معرض الإسكندرية للكتاب، لإتاحة المزيد من الفرص أمامهم، كما تدرس المكتبة إمكانية تنظيم معرض دائم لهم داخل قصر الأميرة خديحة.

يُشارك في المعرض ما يزيد عن 60 فنان من شباب الفنانين، يقدمون أكثر من 15 حرفة من الحرف التقليدية الأصيلة، ومنها: الخيامية، وصناعة الجلود، والحلى، والمكرمية، والخرز، والتطريز، والرسم بالمسمار، وصناعة العرائس، والتشكيل بالخشب، وغيرها.

يصاحب المعرض برنامج فعاليات يتضمن عددًا من الندوات التعريفية بالحرف والفنون التقليدية، ومحاضرات عن أسس ومبادئ التسويق وندوة عن المشورة المهنية يقدمها متخصصون في مجال إدارة الأعمال، كما سيتم تنفيذ مجموعة ورش حية تعريفية بالفنون المصرية الأصيلة للكبار والأطفال وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير الجارى.



جانب من افتتاح المعرض



جانب من افتتاح المعرض