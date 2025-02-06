محمود فوزى: الحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى

محمد شرقاوى

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، كان رسالة سياسية للأهمية التى توليها الحكومة للحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى يكتسب أهمية فى الوقت الراهن، والشعب لابد أن يعلم حجم التحديات التي تمر بها الدولة حاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى يجمع المواطنين من أطياف سياسية مختلفة، وعدد كبير من الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات المهنية تستطيع سماع صوات المؤسسات في الحوار الوطنى، مؤكدا أن مدبولى أكد على أهمية الحوار ووحدة الجبهة الداخلية، والحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس بتوصيات الحوار الوطنى دون تكاسل في تنفيذه، وهناك توجه على التركيز على الشأن الإقليمي، ومدبولى أكد على توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار ودمج المؤسسات المختلفة للمناقشات، ولابد من رفع الوعى لدى الشعب المصرى.

وتابع أنه تلقى تكليفات من رئيس الوزراء وسيتم بدء تنفيذ مخرجات الحوار اللوطنى، وكذلك عقد جلسات متخصصة مع المسئولين المتخصصين في الحوار الوطنى، ويليها تقديم عرض تفصيلي لرئيس الوزراء بعد عشر أيام.