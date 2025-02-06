محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة تفقدية لمستشفى العريش العام، للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، ومتابعة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للجرحى الفلسطينيين، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تواجههم أو مرافقيهم أثناء فترة تلقي العلاج. كما وجه بتقديم الدعم الكامل لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

وأشار المحافظ إلى أن مصر مستمرة في استقبال دفعات جديدة من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمصابين جراء الأحداث الجارية.

ويُذكر أن مستشفيات شمال سيناء، وخاصة مستشفى العريش العام، تلعب دورًا محوريًا في استقبال المصابين الفلسطينيين، حيث تم تعزيزها بكوادر طبية وتجهيزات حديثة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لهم.



محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين



محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين



محافظ شمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين