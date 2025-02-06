محافظ السويس يتفقد عددا من معدات الرفع ويلتقى المواطنين بعرب المعمل

السويس- صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي ،محافظ السويس، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني ، السكرتير العام للمحافظة، منطقة "عرب المعمل بحي عتاقة.

وفي الجولة استمع محافظ السويس، إلى طلبات أهالي عرب المعمل بحي عتاقة حول الإنارة العامة والنظافة العامة والخدمات والمرافق بالمنطقة. وتقنين الاراضي للمتقدمين من المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حي عتاقة بدراسة وبحث طلبات المواطنين فى جميع المجالات وعمل تقرير وعرضه عليه.

كما كلف حي عتاقة وجهاز النظافة برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء وتفريغ صناديق القمامة أول بأول بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته كلا من النائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب ومحمد عبد الله رئيس حي عتاقة.

فى سياق متصل، تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي ،محافظ السويس، اليوم الخميس، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج حي الأربعين والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك بما تسهم في الارتقاء بالخدمات بنطاق حى الأربعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين واللواء حسام الدين مصطفي مستشار المحافظ للشئون الفنية ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



واستمع محافظ السويس لرئيس حي الأربعين حول أعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع الكفاءة لمعدات الحي وسيارات شفط مياه وبعض اللودارات وسيارات النقل وسيارات رفع القمامة والمكابس وصناديق قمامة لتضيف عددا جديدا من المعدات للحملة الميكانيكية للحي التي تساهم في أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجميل، في عدد من المناطق .



وأكد المحافظ على اهمية الحفاظ على المعدات والسيارات والعمل علي تدريب الأطقم الفنية بالأحياء على كيفية إصلاح وصيانة المعدات والحفاظ عليها، وذلك لدعم الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة التي تتماشى مع التنمية والتطوير فى كافة المجالات ، و الأعمال الخدمية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمحافظة السويس.

