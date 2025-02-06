محافظ الدقهلية يطلق اليوم احتفالات المحافظة بالعيد القومى

الدقهلية شريف الديب

يتوجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الساعة 6 مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لايقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ليأذن ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، تأتي تكريما لذكرى انتصار أجدادنا فى هذا التاريخ عام 1250م على الحملة الأوربية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث تصدى أبناء الدقهلية للحملة، وتمكنوا من أسر لويس التاسع ملك فرنسا، وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة.



الاحتفالات بالعيد القومي الاحتفالات بالعيد القومي